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    Merkez Bankası rezervleri arttı

    Merkez Bankası'nın rezervlerindeki hareket yakından takip ediliyor.
    • 03.11.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 16:01
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    Merkez Bankası rezervleri arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), her hafta olduğu gibi bu hafta da  rezerv istatistiklerini yayınladı.

    Merkez Bankası'nın bu haftaki rezerv sonuçlarına göre brüt dövizde azalış, altında ise artış var. Ancak altındaki artış, toplamda rezervlerin yükselmesini sağladı.

    Merkez Bankası rezervleri 114,2 milyar dolara çıktı

    Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 28 Ekim haftasında, bir önceki haftaya göre 213 milyon dolar artarak 113 milyar 967 milyon dolardan 114 milyar 180 milyon dolara çıktı.

    Brüt döviz rezervleri

    Buna göre, 28 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 312 milyon dolar azalışla 74 milyar 804 milyon dolara indi.

    Merkez Bankası rezervleri arttı #1

    Altın rezervleri

    AA'nın haberine göre; 28 Ekim haftasında altın rezervleri ise 526 milyon dolar artarak 38 milyar 851 milyon dolardan 39 milyar 377 milyon dolara ulaştı.


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