Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Merkez Bankası bankacılık sektörüne yönelik haftalık verileri paylaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 73 milyar 634 milyon 626 bin lira azalarak 6 trilyon 149 milyar 901 milyon 881 bin liraya geriledi.

TL ve yabancı para mevduatı azaldı

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,36 azalışla 2 trilyon 482 milyar 351 milyon 410 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,90 gerileyerek 3 trilyon 434 milyar 589 milyon 104 bin lira oldu.

Taksitli ticari krediler arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,64 artarak 760 milyar 591 milyon 335 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,90 artışla 684 milyar 686 milyon 831 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 3,86 yükselişle 342 milyar 383 milyon 625 bin liraya çıktı.

Kredi hacmi yükseldi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 1 Nisan ile biten haftada 37 milyar 73 milyon 135 bin lira artarak 5 trilyon 305 milyar 278 milyon 999 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,22 artış kaydetti.