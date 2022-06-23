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    Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaptı

    Küresel piyasalarda, enflasyon endişeleri hakim olup, dalgalanmalar sürerken Borsa İstanbul'un yatırımcısı alım yaparak borsayı değerlendirdi.
    • 23.06.2022 - 10:49
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:32
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaptı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,77 puan ve yüzde 0,07 artışla güne 2.576,07 puandan başladı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı yükseliş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,06 geriledi.

    En fazla finansal kiralama ve faktoring kazandırdı

    Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,5'le finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,7'yle menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,06 azalışla 2.574,30 puandan tamamladı.

    Yatırımcının odağında Merkez Bankası'nın faiz kararı var

    Analistler, küresel pay piyasalarında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

    AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 14'te sabit bırakmasını bekliyor.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başlangıç yaptı #1

    Destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.555 ve 2.530 seviyelerinin destek olarak izleneceğini, 2.600 puanın ise önemli direnç konumuna geldiğini ifade etti.


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