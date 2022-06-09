Avrupa borsaları güne düşüşle başladı

Bugün Avrupa Merkez Bankası, politika faizini açıklayacak. Açıklamanın öncesinde açılan borsada düşüşler yaşandı.

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahı azaldı.

Avrupa borsalarının açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,51 azalışla 438,1 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,58 değer kaybıyla 14.362 puan oldu.

Avrupa borsaları düşüşte

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.563 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,47 azalışla 6.418 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,42 değer kaybıyla 24.135 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,11 azalışla 8.833 puanda bulunuyor.

Euro/dolar paritesi: 1,0718

Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0718'den işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veri ve gelişmeler öncesi pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Piyasaların odağında açıklamalar var

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik başvurularının izleneceğini kaydetti.