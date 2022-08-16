Petrol
94.01
-1.15%
Euro
18.2374
-0.09%
Dolar
17.9631
0.03%
Altın
1.025
-0.19%
Borsa
2874
0.58%
Bitcoin
434.175
-0.13%
BTXN Coin
6.21
-3.86%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 93,92 dolardan işlem görüyor.
    • 16.08.2022 - 10:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brent petrolün varil fiyatı düşüyor

    Brent petrolün varil fiyatı azalışını sürdürürken iç piyasaya da indirimler yansımaya başladı.

    Dün 98,03 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,24 azalarak 93,92 dolar oldu.

    Batı Teksas türü ham petrolün varili 88,48 dolar

    Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,48 dolardan alıcı buldu.

    Çin'de ekonomi yavaşlayınca petrol tüketimindeki azalış fiyatı etkiliyor

    Fiyatlardaki düşüşte, Çin'de açıklanan zayıf ekonomik verilerin ardından küresel büyümeye ilişkin endişelerin artması etkili oldu.

    Çin'de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel durgunluk endişelerinin devam etmesi de fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

    petrol

    İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları kaldırılırsa piyasaya daha fazla petrol girecek

    Öte yandan, yatırımcılar İran nükleer anlaşmasını yeniden gündeme getiren görüşmeleri takip ediyor. Uzmanlar, Avrupa Birliği'nin (AB) İran'ın petrol ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılmasına yönelik teklifinin kabul edilmesi durumunda piyasaya daha fazla petrol girebileceğini öngörüyor.

    Destek ve direnç konumu

    AA'nın haberine göre, Brent petrolde teknik olarak 94,36 ile 94,48 dolar aralığının direnç, 93,24 ile 93,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.


    İlginizi Çekebilir

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı
    Gündem

    Düğünde twerk yapan damat salonu ayağa kaldırdı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini geçti
    Dünya

    Hollanda'da maymun çiçeği virüsü vaka sayısı bini geçti

    Görüş Bildir