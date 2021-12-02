Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, dünkü seyrinde rekorlarına devam etti ve bugün de açılışını değerlenerek yaptı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.865,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR METAL EŞYA VE MAKİNA OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım oldu.

BÜYÜME BEKLENTİSİNİN ARTMASI BORSAYA DEĞER KATTI

Uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile dün yüzde 2,64 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.857,40 puanla kapanış rekorunu kırdı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, TCMB'nin dünkü dövize doğrudan müdahalelerinin ardından döviz piyasasının da izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 ve 1.890 seviyelerinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.