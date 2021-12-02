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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul, dünkü seyrinde rekorlarına devam etti ve bugün de açılışını değerlenerek yaptı.
    • AA
    • 02.12.2021 - 10:18
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,64 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.865,04 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti.

    EN FAZLA KAZANDIRAN SEKTÖR METAL EŞYA VE MAKİNA OLDU

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,12 ile metal eşya, makina, en çok kaybettiren yüzde 0,86 ile orman, kağıt, basım oldu.

    BÜYÜME BEKLENTİSİNİN ARTMASI BORSAYA DEĞER KATTI

    Uluslararası kuruluşlar tarafından Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü revize edilmesi ile dün yüzde 2,64 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.857,40 puanla kapanış rekorunu kırdı.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, TCMB'nin dünkü dövize doğrudan müdahalelerinin ardından döviz piyasasının da izleneceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.870 ve 1.890 seviyelerinin direnç, 1.790 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

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