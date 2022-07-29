Küresel piyasalar verileri takip edecek

Fed'in bundan sonraki süreçte faiz artışı beklentisi ve ABD'nin ikinci çeyrekte de daralmaya gitmesi, küresel piyasalar üzerinde baskı oluşturdu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarını daha yavaş yapacağı beklentisi arttı.

ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.

Büyüme konusunda artan belirsizlikler sonrası tahvil piyasalarında alış ağırlıklı seyir güçlenirken ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu arasındaki fark 34 baz puanda bulunuyor.

New York borsası değerlendi

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Dow Jones endeksi yüzde 1,03 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,08 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de yükselişle başladı.

Avrupa'da enerji arzı başlıca problem olmayı sürdürürken, bugün bölgede açıklanacak makroekonomik verilerin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Dün, Almanya'da açıklanan öncü enflasyon rakamlarına göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yıllık artışı yüzde 7,5'e gerilese de piyasa beklentilerinin üzerinde kalırken, bugün Almanya ve Euro Bölgesi'nde açıklanacak büyüme verileri yatırımcıların odağına yerleşti.

Piyasalarda bugün takip edilecek gündem: