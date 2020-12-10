Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,75 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 1.355,07 puana yükseldi.

Borsa İstanbul’u açılışında bankacılık endeksi yüzde 0,11 ve holding endeksi yüzde 0,42 yükseliş kaydetti.

METAL ANA SANAYİ EN ÇOK KAZANDIRDI

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,94 ile metal ana sanayi oldu.

BORSA DÜN, GÜNÜ YÜKSELEREK KAPATTI

Dün yüzde 0,78 değer kazanarak günü 1.350,32 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, böylece tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gün içinde 1.360,63 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Analistler, sanayi hisselerindeki pozitif seyre dün banka hisselerinin de katılması ile BIST 100 endeksinin rekor seviyeye yükseldiğini, dolar bazında ise halen zirvesinin çok gerisinde ve emsallerine göre ucuz olduğunu söyledi.

DİRENÇ VE DESTEK KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin önemli direnç, 1.320 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.