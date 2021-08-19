Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda, Fed'in son toplantısına ait tutanakların varlık alımlarının azaltılmasına yıl içinde başlanabileceği olasılığını artırmasının ardından satış ağırlıklı seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), 27-28 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanakları, varlık alımlarını bu yıl içinde azaltmaya başlama hazırlıkları üzerinde düşündüğünü ortaya koydu.

Analistler, yatırımcıların bundan sonraki süreçte varlık alımlarının azaltılması konusunda atılacak ilk adımın zamanlaması ve boyutu konularında yönlendirmelere odaklandığını, bu kapsamda bu ay sonunda gerçekleştirilecek Jackson Hole toplantısının öneminin arttığını söyledi.

NEW YORK BORSASINDA ORTALAMA YÜZDE 1'E YAKIN DÜŞÜŞLER GÖRÜLDÜ

Tutanakların ardından New York borsasında ortalama yüzde 1'e yakın düşüşler görülürken, dolara olan talebin artması dikkati çekti. Dow Jones endeksi yüzde 1,08, S&P 500 endeksi yüzde 1,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 geriledi. Dolar endeksi dün 93 kritik eşiğini aşmasının ardından bugün de 93,5 ile yaklaşık 10 ayın en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise dün yüzde 1,30 seviyelerinden düşüşe geçerek yüzde 1,26 seviyelerinde dengelenirken, bugün yatay seyrediyor. ABD endeks vadeli işlem kontratlarının da yeni güne negatif başladığı görülüyor.

ALTININ ONS FİYATI YÜZDE 0,5 DÜŞTÜ

Emtia piyasalarında da dolardaki güçlenme ile satış baskısı artarken, altının ons fiyatı yüzde 0,5'lik düşüşle 1.779 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü yüzde 2,5'lik düşüşün ardından bugün 67 dolar seviyelerinde yatay hareket ediyor.

BUGÜN YOĞUN VERİ AKIŞI İZLENECEK

Analistler, bugün yoğun veri akışının bulunduğu yurt içi piyasalarda, TCMB'nin ağustos ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin özetin takip edileceğini söyledi.

Yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik verileri ile Philadelphia Fed İmalat Endeksi izlenecek.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, haziran ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

10.00 Türkiye, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu

10.00 Türkiye, haziran ayı finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülükleri

10.00 Türkiye, haftalık menkul kıymet istatistikleri

11.00 Euro Bölgesi, haziran ayı cari işlemler dengesi

14.00 PPK ağustos ayı toplantı tutanakları

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, ağustos ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

17.00 ABD, temmuz ayı öncü göstergeler endeksi