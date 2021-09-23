Borsa İstanbul, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında Merkez Bankası’nın faiz açıklaması öncesinde BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 1,82 puan ve yüzde 0,13 artışla 1.409,28 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,19 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,83 ile sigortacılık, en fazla kaybettiren yüzde 0,12 ile madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,58 artışla 1.407,46 puandan tamamladı.

TCMB'NİN POLİTİKA FAİZİNİ YÜZDE 19 SEVİYESİNDE SABİT KALMASI BEKLENİYOR

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini belirtti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Dün, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı sonrası küresel pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendiğini kaydeden analistler, Çinli Evergrande şirketinin bugünkü tahvil ödemesine ilişkin haber akışının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.