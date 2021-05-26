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    BDDK’dan yeni faaliyet izni

    BDDK'nın Doğan Yatırım Bankası AŞ'ye (D Yatırım Bankası) faaliyet izni verilmesi kararı aldı.
    • AA
    • 26.05.2021 - 09:47
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    BDDK’dan yeni faaliyet izni

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Kurul kararına göre, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, D Yatırım Bankası'na faaliyet izni verildi.

    KURULDAN AYRICA FAALİYET İZNİ ALINMA ŞARTI VAR

    Kurul, söz konusu bankaya 19 Mart 2020'de kuruluş izni vermişti. Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ile Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi, kuruluş veya Türkiye'de şube açma izni alan bankaların, Kuruldan ayrıca faaliyet izni alması şartını kapsıyor.

    BDDK’dan yeni faaliyet izni #1

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