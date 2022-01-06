Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Merkez Bankası, bankacılık sektörünün mevduatının 5 trilyon 405,3 milyar liraya yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayınlandı.

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 410,8 milyar lira artarak 5 trilyon 405,3 milyar liraya yükseldi.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 31 Aralık ile biten haftada 410 milyar 829 milyon 511 bin lira artarak 5 trilyon 405 milyar 273 milyon 788 bin liraya çıktı.

BANKALARDAKİ TL CİNSİ MEVDUAT YÜZDE 2,03 ARTTI

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,03 artışla 1 trilyon 870 milyar 800 milyon 27 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 12,52 yükselişle 3 trilyon 322 milyar 933 milyon 323 bin lira oldu.

BANKALARDA YABANCI PARA MEVDUATI 263,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 263 milyar 842 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 237 milyar 70 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 31 Aralık itibarıyla 2 milyar 574 milyon dolarlık azalış görüldü.