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    Borsa güne yükselişle başladı

    Açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,26 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 1.449,85 puana yükseldi.
    • AA
    • 09.06.2021 - 10:11
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 10:14
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    Borsa güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,33 artış kaydetti.

    MADENCİLİK SEKTÖRÜ KAZANDIRDI

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    BIST 100 endeksi, dün yatay bir seyir izleyerek günü yüzde 0,04 artışla 1.447,59 puandan tamamladı.

    Borsa güne yükselişle başladı #1

    AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI BEKLENİYOR

    Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararının beklendiğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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