2022’de tasarruf etmenin yolları listelendi

Yeni bir yılın henüz ilk aylarındayken ekonomik gelişmeler dünya genelindeki birçok kişiyi tasarruf yöntemleri geliştirmeye ve uygulamaya yönlendiriyor.

Gerek bireysel gerekse hanehalkı bütçesini doğru yönetmek isteyenler finansal çözüm arayışlarını sürdürürken, 2022’de hayata geçirebileceğiniz ve her bütçeye uygun 5 tasarruf yöntemi açıklandı.

Yeni yıl kapılarını henüz açmışken, dünya çapında yaşanan ekonomik dalgalanmalar gider kalemlerinde artışa sebep oluyor. Gerek bireysel gerekse hanehalkına ait finansal bütçeyi kontrol altına almak ve doğru tasarruf stratejileri oluşturmak ise tasarrufları artırmak için büyük önem taşıyor. Kişisel tasarruf yöntemlerini geliştirerek bütçelerini koruyan kişilere dair açıklanan istatistikler de çarpıcı rakamlar ortaya koyuyor. Statista’nın konuya dair açıkladığı veriler, dünyanın başlıca ekonomik güçleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri’nde bile kişisel tasarruf oranının 2021 itibarıyla %11,9’a ulaştığına işaret ediyor. Peki gelir gider dengesini kendisi şekillendirmek isteyen kişileri 2022 yılında hangi pratik tasarruf yöntemleri bekliyor? İşte açıklanan en akıllı 5 tasarruf yöntemi!

1. Bütçenizi yönetmek için finansal okuryazar olun!

Bireysel bütçedeki gelir-gider dengesini tutturmak için ise finans dünyasının temel tanımlarını öğrenmek bir zorunluluk haline geliyor ve yeni yılın ekonomik hareketliliği birçok kişinin finansal okuryazarlık edinmesine kapı aralıyor. Üstelik finans dünyasını keşfetmek için birkaç tık yeterli oluyor! Dijital platformların sunduğu seçenek yelpazesi öğrenme metotlarını kolaylaştırıyor ve finansal okuryazarlığa adım atmak isteyen birçok adayın eğitim süreci pratik adımlarla tamamlanıyor. Siz de yeni yılda bütçenizi kontrol altına almak için finansal okuryazar olmak istiyorsanız, işte yararlanabileceğiniz başlıca seçenekler:

- Video: Finans ve ekonomi konuşmanın sınırları ortadan kalkıyor! Dünya genelindeki birçok finans uzmanı artık çevrimiçi video platformlarında buluşarak hem tartışıyor, hem de gündemi değerlendiriyor. Siz de öğrenirken hem görmek hem de duymak mı istiyorsunuz! O halde sanal video platformlarının yalnızca birini seçerek bile finans dünyasını tanımaya hemen başlayabilirsiniz!

- Podcast: Finans programlarını takip etmeye zamanınız yok mu? İşte yeni nesil çözüm: Podcast! İster yürüyüş yaparken, ister herhangi bir ulaşım aracında seyahat ederken.. Sesi açın ve birikimlerinizi yönetmek için podcast serilerine kulak verin! Bunca seçenek içinden hangisini tercih edeceğim diyorsanız ise finans dünyasının uzmanlarından güncel ve keyifli bir sohbet serisine ulaşmak için buraya göz atmanız yeterli..

- Blog: Söz uçar, yazı kalır! Fakat tereddüt etmeyin. Finans ekosistemini anlamak için artık yüzlerce sayfalık kitapları okumak zorunda değilsiniz. Çünkü ister evde isterse dünyanın bir ucunda olun. Ekonominizi yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz ne varsa, blog içeriklerinde gizli! Üstelik kısa süreli okumalarla! Sizi tasarruf planınızı oluşturmak için en güvenilir yol haritasına ulaştıracak içerik önerimize buradan ulaşabilirsiniz.

2. Harcamalarınızı hobiye dönüştürün!

Dört mevsim gelip geçiyor, ihtiyaçlar bir türlü son bulmuyor. Giderlerinizi kısmak zorlaşırken ise ihtiyaçlarınızı hobiye dönüştürmek hem vaktinizi eğlenceli kılıyor hem de bireysel ekonominizi kurtarıyor. Siz de ön maliyetlere düşük bütçeler ayırarak uzun vadede tasarruf yapabilirsiniz. Nasıl mı?

- Terzi masraflarına son! : Siz de kıyafetlerinizdeki defoları onarıp, düğmelerinizi kendiniz dikerek en sevdiğiniz kıyafetleri daha uzun süre kullanabilirsiniz. Üstelik kıyafetlerinize kişisel moda yorumunuzu katabilmeniz de cabası!

- Yemek yapmak artık çok kolay! : Öğle ve akşam yemekleriniz için her gün sipariş mi veriyorsunuz? Sıkı durun! Çünkü yemek yapmayı öğrenmek artık çok kolay. İşte damak tadınıza göre menü hazırlarken mutfak maliyetlerinizi azaltacak yöntem: Online kurslar! Siz de sanal platformları avantaja çevirip ister ücretli ister ücretsiz online yemek kurslarına katılabilir ve yemek yapmayı öğrenebilirsiniz!

- Renkleri üstünüzde taşıyın! : Kış ayları soğuk geçiyor! Kazak fiyatları ise dudak uçuklatıyor. O halde dilediğiniz renklerle kıyafetlerinizi sizin tasarlamanızın tam zamanı! İster dijital kanallardan ister kişisel çabalarınızla örgü örmeyi öğrenebilir ve yeni kıyafet masraflarınızı en aza indirebilirsiniz.

3. Ek gelir elde etmek için Binomo'yu deneyin!

Finans dünyası dijitalleşiyor! Siz tasarruf planları yaparken, ek gelir elde etmek de mümkün oluyor! Üstelik siz bütçenize yön verirken, sanal platformların her bütçeye uygun ek gelir elde etme alternatifleri sınır tanımıyor. O halde harekete geçmenin ve dijital dünyanın online ticaret platformlarını değerlendirmenin tam zamanı! Peki online ticaret platformları aracılığıyla neler deneyimleyebilirsiniz? Turnuvalara katılabilir, akıllı tahminlerle ek gelir elde edebilirsiniz. Tereddüt etmeyin, çünkü online ticaret platformlarından Binomo, siz ek gelir elde ederken, finans dünyasını sizin için öğretici kılıyor. Dünya çapındaki birçok trader’ı turnuvalarla bir araya getiren Binomo, eğitici vide serileriyle de finansal okuryazarlık kazanmanıza yardımcı oluyor. Siz de bütçenizi şekillendirirken, okuryazarlığınızı geliştirmek istiyorsanız, Binomo’nun demo hesabınızı ücretsiz olarak açabilirsiniz. Hemen buraya tıklayın!

Online ticaret platformlarınızda açacağınız işlemlerin risk barındırdığını unutmayın, dikkatle hareket edin.

4. Ücretsiz etkinliklerle sosyalleşin!

Günler koşuşturmakla geçiyor. Kalan vakitleri değerlendirmek ve sosyalleşmek ise bir ihtiyaç olarak yerinde duruyor. “Evet ama etkinlik maliyetleri de göz korkutuyor!” dediğinizi duyar gibiyiz. Oysa ister ilgi alanınıza uygun, isterse zihninizi dinlendirecek aktivitelere katılmak için yüksek harcamalar yapmanıza gerek yok! İşte sizin için vaktinizi değerli kılacak ücretsiz aktiviteler!

- Sevdiğiniz şarkılara özgürce eşlik edin! : En sevdiğiniz melodilerle ritim tutmak ve şarkı söylemek için biletlere yüksek meblağlar ayırmak zorunda değilsiniz. Siz de size en yakın etkinlik alanlarındaki ücretsiz konserlere gidebilirsiniz. Üstelik bunu fiziksel bir topluluğa katılmadan da yapabilirsiniz. Çünkü dijital dünya dur durak bilmiyor ve dünyanın dört bir tarafındaki müzikseverleri bir araya getirerek beraber alkış tutmanıza olanak yaratıyor.

- Doğa yürüyüşüne çıkın! : Bütün gün masa başında çalışmak sağlığınıza zarar veriyor ve her ay yüzlerce liranızı spor salonlarına ayırıyorsanız, doğaya dönmenin tam zamanı! Siz de uzun doğa yürüyüşlerine çıkarak hem spor masraflarından arınabilir, hem de sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz.

5. Alışverişlerinizi dijitale aktarın!

Mağaza mağaza dolaşarak indirim günlerini yakalamaya çalışmaya son! Çünkü dünya dönüşüyor tüketici alışkanlıkları dijitalleşiyor. Alışveriş tutkunlukları ister beğeni isterse ihtiyacı olan alışverişleri için yeni yöntemler yaratıyor. Hem hesaplı hem de zahmetsiz alışverişlerin yeni adresi ise online alışveriş platformları oluyor. Peki dijitalde alışveriş yaparken nasıl tasarruf edeceksiniz? Sorunun cevabını bulmak için uzun arayışlara gerek yok, çözüm “akıllı alışveriş”te! İster evinize erzak, ister kendinize yeni kıyafetler alacak olun. Online alışveriş kanallarında fiyat, ürün, marka filtreleri ile hem bütçenize hem de beğeninize uygun ürünlere kolaylıkla ulaşabilir ve yüksek harcamalar yapmadan alışveriş turunuzu tamamlayabilirsiniz.

İnsanların tasarruf etmesi için çok sayıda sebep bulunurken, dijitalleşen dünya varolan çözüm yelpazesini büyütüyor ve tasarruf yapmak her zamankinden kolay hale geliyor. Gerek kısa gerekse uzun vadeli tasarruf yöntemlerine başvuran kişiler ise bütçesini kontrol altına alıyor. Siz de 2022’de hayata geçirebileceğiniz akıllı tasarruf yöntemlerini deneyebilir ve bütçenizi kendiniz yöneterek güvenle ileriye bakabilirsiniz.

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