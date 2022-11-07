Euro Bölgesi'nde yatırımcı güveni yükseldi

Enerji krizindeki yumuşama, yatırımcının tekrar Avrupa'ya yönelmesine yol açtı.

Tüm dünya ülkeleri için yatırımcıyı çekmek önemli. Avrupa'da yaşanan savaş ve enerji fiyatlarının yüksekliği yatırımcı ilgisini azaltıyordu.

Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, son zamanlarda artan sıcaklıklar ve düşen enerji fiyatlarının bu kış kıtada doğalgaz krizini önleyeceği beklentilerle kasımda ağustostan bu yana ilk kez yükseldi.

Genel yatırımcı güven endeksi verileri olumlu geldi

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, kasım ayına ilişkin Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde eksi 38,3 puan olan Euro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 7,4 puanlık artışla eksi 30,9 puana yükseldi.

Ağustos 2022'den ilk defa yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 35’e yükselmesi yönündeydi.

Beklenti arttı

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 41 puandan eksi 32,3 puana çıkarak, Haziran 2022’den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Mevcut Durum Endeksi ise 35,5 puandan 29,5 puana çıkarak, Ağustos 2022'den bu yana ilk defa arttı.

"Gaz kıtlığı ile ilgili endişeler azalıyor"

Sentix Genel Müdürü Manfred Hübner, Avrupa’nın en çok gaz tüketen ülkesi olan Almanya'da ekimde normalden daha yüksek sıcaklıkların görüldüğünü ve ülkede gaz depolarında seviyenin beklenenden fazla olduğunu aktarak, “Spot piyasada gaz fiyatları bunlarla düştü. Felaket bir gaz kıtlığı ile ilgili endişeler azalıyor.” dedi.