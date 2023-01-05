Bankacılık sektörü kredi hacmi artıyor

Her hafta olduğu gibi bu hafta da bankaların para akışı ile ilgili istatistikler yayınlandı. Bankacılık sektöründeki veriler pozitif yönde ilerlemeye devam ediyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi, geçen hafta 73 milyar 639 milyon lira artarak 7 trilyon 568 milyar 340 milyon liraya çıktı.

Toplam mevduat rakamları yükseldi

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 78 milyar 554 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 865 milyar 711 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri tutarında artış yaşandı

Tüketici kredileri tutarı 1 trilyon 83 milyar 436 milyon liraya çıktı. Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Aralık itibarıyla 16 milyar 794 milyon lira artışla 1 trilyon 83 milyar 436 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu kredilerin 360 milyar 179 milyon lirası konut, 49 milyar 642 milyon lirası taşıt ve 673 milyar 614 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Taksitli ticari kredileri yükseldi

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 670 milyon lira artarak 974 milyar 723 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 5,8 yükselerek 446 milyar 602 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 217 milyar 709 milyon lirası taksitli, 228 milyar 893 milyon lirası taksitsiz oldu.

Takipteki alacaklar arttı

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 559 milyon lira artarak 161 milyar 666 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 136 milyar 17 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Yasal öz kaynaklar artış gösterdi

AA'nnı haberine göre, aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 3 milyar 771 milyon lira artarak 1 trilyon 655 milyar 16 milyon lira oldu.