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    Fed faiz kararını açıkladı

    Fed faiz kararını açıkladı

    ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini 0,75 oranında artırdı.
    • 15.06.2022 - 21:02
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 21:22
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    Küresel piyasalar tarafından merakla beklenen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı açıklandı.

    Faiz 75 baz puan artırıldı

    Fed, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1,50-1,75 seviyesine çıkardı.

    Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönme konusunda güçlü bir taahhüde sahip olduğuna vurgu yaptı.

    Karar 10'a karşı 1 oyla alındı. Fed'in şahin isimlerinden biri olan Kansas City Başkanı Esther George 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullandı.

    Metinde, toplam ekonomik aktivitenin ilk çeyrekteki daralmanın ardından toparlanmış göründüğüne dikkat çekildi.

    Son bir yılda 3. kez faiz yükseltti

    28 yıl sonra ilk kez faiz 75 baz puanlık artış yapan Fed, son faiz artırımıyla bu yıl  3.kez faiz artış kararı almış oldu.

    Fed faiz kararını açıkladı #1

    ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıkmıştı

    ABD'de Fed'in Haziran toplantısına gelene kadar uyguladığı sıkılaşma döngüsüne rağmen enflasyon 40 yılın zirve seviyelerinde seyrediyordu.

    Son açıklanan verilere göre ülkede Mayıs ayında yıllık enflasyon Nisan'daki yüzde 8,3 seviyesinden yüzde 8,6’ya yükseldi.

    Fed'in faiz kararı Türkiye'deki iç piyasaları etkileyecek

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının kararı sonucunda iç piyasada petrol, döviz ve altının nasıl etkileneceğini Aydın Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hüseyin Selimler, Ensonhaber'e anlattı.

    Selimler, Fed'in faiz kararı sonrasında, fiyatlamalar netleşeceği için doların güçlenmesi beklendiğini dile getirerek "Dolar güçlenince ABD'de petro ve altın değeri düşecek. Ancak bu düşüş hangi boyutta olursa olsun doların güçlenmesinden ötürü Türkiye'de iç piyasada petrol ve gram altın fiyatı artacak." yorumunda bulundu.

    Fed'in faiz kararı Türkiye'deki iç piyasaları nasıl etkileyecek VİDEO HABER


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