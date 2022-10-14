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    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı

    TÜİK, ağustos ayına ait Ücretli Çalışan İstatistiklerini yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 14:21
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    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı

    Ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 artarken, ücretli çalışan sayısı 14 milyon 782 bin 776 kişi oldu.

    Ücretli çalışanlar yıllık ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 yükseldi

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,4, inşaat sektöründe yüzde 4,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,8 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı aylık olarak yüzde 1,3 arttı

    Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ağustos, ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

    Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,5 arttı #1

    Aylık ücretli çalışan sayısı inşaat sektöründe yüzde 1,8 artış yaşadı

    Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 1,1, inşaat sektöründe yüzde 1,8 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 1,3 arttı.


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