Küresel piyasalar, negatif seyrediyor

Küresel piyasalarda yükselen tahvil faizleri ve siyasi belirsizlik ön planda.

Küresel piyasalarda, enflasyon, resesyon ve yüksek faiz ortamına ilişkin endişelerle tahvil faizlerinde yükseliş devam ederken, mevcut risklere Avrupa'da siyasi belirsizliklerin de eklenmesi ile negatif bir seyir izleniyor.

Merkez Bankalarının agresif para politikaları nedeniyle önde gelen ekonomilerin enflasyon kontrol altına alınmadan resesyona girebileceği ve güçlenen doların yaratacağı tahribata dair süregelen endişelerle tahvil piyasasından çıkışlar hızlandı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifası ekonomiyi etkiledi

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından eklenen siyasi risklerle yatırımcı fiyatlamaları zorlaştı.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik veri ve şirket finansal sonuçlarının karışık sinyaller vermesi de halihazırda kırılgan olan risk iştahının azalmasına ve pay piyasalarında dalgalanmaların artmasına neden oldu.

Truss'ın istifa etmesinin ardından İngiltere'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,75 ile 2 haftayı aşkın sürenin en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, siyasi belirsizliklerin fiyatlamalara girmesi ile yüzde 3,91'de dengelendi. Sterlin/dolar paritesi ise 1,13 seviyelerinden 1,12'ye geriledi.





Fed'den enflasyon vurgusu

Öte yandan dün Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 4'ün oldukça üzerine çıkmasının muhtemel olduğunu belirterek, "Para politikasının değiştirilmesi için enflasyonda sürekli bir düşüş görülmesi gerek. Bu nedenle Fed'in politikası, bir süre daha kısıtlayıcı kalacak." dedi.

New York borsasında satıcılı bir seyir

Bu gelişmelerle dün New York borsasında satıcılı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,61 değer kaybetti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 ile Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi ise dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından bugün yeniden 113,1'i test etti. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne de satıcılı başladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararı Borsa'yı yükseltti

Yurt içinde dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 10,50'ye indirdi. Karar metninde, azalan dış talebin toplam talep koşulları ve üretim üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği belirtilerek, "Kurul, takip eden toplantıda da benzer bir adım atıldıktan sonra faiz indirim döngüsünün sona erdirilmesini gündeme almıştır." denildi. TCMB'nin kararının ardından BIST 100 endeksi dün yüzde 0,53 artarak 3.900,85 puan ile tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.942,54 puana taşıdı.

Dolar/TL 18,5900

Dolar/TL ise dün 18,5953 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay hareketine devam ederek 18,5900'dan işlem görüyor.