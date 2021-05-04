Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 3,13 puan ve yüzde 0,22 artışla 1.424,27 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,62 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 4,03 ile finansal kiralama faktoring oldu.

DÜNKÜ KAPANIŞ YÜKSELEREK OLDU

BIST 100 endeksi, dün 1.400 puan direnç seviyesini aşmasının ardından yükselişi ivme kazanarak günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 1.421,15 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise İngiltere'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.390 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.