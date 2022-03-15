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    Benzin ve motorine indirim

    Benzin ve motorine indirim

    Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 1 lira 76 kuruş, motorin grubunda ise 93 kuruş indirim bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 15.03.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 15.03.2022 - 09:34
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    Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.

    Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.

    Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.

    AYRINTILAR GELECEK...


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