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Benzin ve motorine indirim
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 1 lira 76 kuruş, motorin grubunda ise 93 kuruş indirim bekleniyor.
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 09:27
- Güncelleme : 15.03.2022 - 09:34
Motorin fiyatlarına 15 Mart'ta gelen 2 lira 38 kuruşluk indirimin ardından, benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir indirim bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; 16 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde 93 kuruş indirim hesaplanıyor.
Kesin rakamlar net olmamakla birlikte; indirim tutarlarının pompaya yansıması bekleniyor.