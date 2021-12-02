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    Benzine 44 kuruş zam yapıldı

    Bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak şekilde benzinin litre fiyatına 44 kuruş zam geldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.12.2021 - 16:01
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 16:27
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    Benzine 44 kuruş zam yapıldı

    Petrol fiyatlarındaki değişikliklerin ardından akaryakıt fiyatları yerini indirime bırakırken bugün zam haberi geldi.

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına ilişkin açıklama yaptı.

    BENZİNE 44 KURUŞ ZAM

    Açıklamada, bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak şekilde benzinin litre fiyatına 44 kuruş zamma gidildiği belirtildi.

    EPGİS'in açıklaması şu şekilde:

    ''03 Aralık 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 44 kuruş, pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

    Öte yandan, dün benzinin litre fiyatına 58 kuruş indirim gelmişti.

    Benzine 44 kuruş zam yapıldı #1

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