Küresel piyasalar karışık seyirde

Hisse ve sektör bazlı gelişmeler küresel piyasaları karışık seyre yönetti.

Küresel piyasalarda, Avrupa'da büyüme, ABD'de enflasyon ve ECB'nin faiz kararının açıklanacağı haftanın ikinci yarısında pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın artması bekleniyor.

Enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerin yeniden şekillenmesi açısından önemli verilerin açıklanacağı haftanın ikinci yarısına girilirken, hisse senedi piyasalarında sektör ve şirket bazlı gelişmelerle hareketliliğin sürdüğü gözleniyor.

"Pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürüyor"

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirterek, bu süreçte hisse ve sektör bazlı hareketliliklerin öne çıkabileceğini söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi sınırlı düşüş yaşadı

Tahvil piyasalarında da önceki gün artan satışların dün yerini alıma bırakması ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 4 haftanın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,06'dan düşüşe geçti ve yüzde 3'ün hemen üzerinde dengelendi.

Küresel ekonomik büyüme tahmini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düştü

Dünya Bankası da Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, koronavirüs salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. Stagflasyon riskinin arttığı belirtilen raporda, birçok ülke için resesyondan kaçınmanın zor olacağı uyarısında bulunuldu.

New York Borsası değer kazandı

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,80, S&P 500 endeksi yüzde 0,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Dün 102,8 ile iki haftanın en yüksek seviyesini gören dolar endeksi, bugün 102,6 seviyesinden işlem görüyor. ABD'nin endeks vadeli kontratlarının ise yeni güne düşüşle başlaması dikkati çekiyor.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişeler gündemdeki yerini koruyor

Avrupa tarafında, dün Almanya'da perakende satışlar yüzde 2,7 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydederken, bölgede bu hafta açıklanacak veriler öncesinde enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin gündemin odağındaki yerini koruduğu görülüyor.

Doğalgaz vadeli fiyatları 80 euroya geriledi

Avrupa'ya olan LNG ithalatının artması ve hava sıcaklıklarındaki artış paralelinde doğalgaz vadeli fiyatları 80 euroya kadar geriledi. Yarın faiz kararını açıklayacak olan ECB'nin ise sıkılaştırma döngüsü takvimini netleştirmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında satıcılı seyir izlenirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,66, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,74 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,2 altında 1,0680'den işlem görürken, endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Asya'da karışık seyir

Asya tarafında bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisine ilişkin ilk çeyrek daralma oranı yüzde 1'den yüzde 0,5'e revize edildi. Çin'de koronavirüs salgını sonrası kaldırılan tedbirler risk iştahını desteklemeye devam etse de küresel çapta daha şahin merkez bankalarına yönelik beklentilerle Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Borsa İstanbul'da tüm zamanların en yüksek kapanışı

Yurt içinde dün BIST 100 endeksi, 0,07 puan artarak 2.648,19 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 2.656,17 puana taşıdı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: