Borsa İstanbul haftaya düşüşle başladı

Açılışta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,86 puan ve yüzde 0,21 değer kaybederek 1.388,20 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da Bankacılık endeksi yüzde 0,30 ve holding endeksi yüzde 0,54 düşüş kaydetti.

EN FAZLA KAZANDIRAN YÜZDE 2,49 İLE TURİZM OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,49 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,54 ile holding ve yatırım oldu.

KÜRESEL PİYASALAR SATIŞ DALGASININ ETKİSİNDE

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran toplantısının ardından küresel piyasalarda oluşan satış dalgasının etkisiyle geçen hafta yüzde 4,8 değer kaybederek 1.391,06 puandan kapandı.

FED’İN ŞOK ETKİSİ YENİ HAFTAYA DA TAŞINDI

Analistler, Fed'in son toplantısında varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin yönlendirmeye odaklanan piyasaların faiz artırımı zamanlamasına dair tahminlerin öne çekilmesiyle satış baskısı altında kaldığını, bu şok etkisinin yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte piyasaların enflasyon ve faiz beklentilerini etkileyebilecek her türlü veri ve açıklamaya duyarlılığının arttığını, bu kapsamda Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun önem taşıdığını belirten analistler, yurt dışında ABD'de Şikago Fed Aktivite Endeksi ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini bildirdi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 1.390 puanın altında kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 1.370 ve 1.350 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, 1.470 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.