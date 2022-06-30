Petrol
112.01
-0.39%
Euro
17.3893
0.01%
Dolar
16.6908
0.32%
Altın
977.94
0.51%
Borsa
2414
0.51%
Bitcoin
321.908
-4.68%
BTXN Coin
6.43
-2.13%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Merkez Bankası rezervleri arttı

    Bugün Merkez Bankası'nın rezervlerinin de içinde yer aldığı haftalık para istatistikleri yayınlandı. Dolar ve altın rezervleri birlikte artarak toplam rezervleri yukarıya taşıdı.
    • 30.06.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 16:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Merkez Bankası rezervleri arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre 908 milyon dolar artarak 101 milyar 936 milyon dolara çıktı.

    Brüt döviz rezervleri 894 milyon dolar yükseldi

    TCMB tarafından yayınlanan Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 24 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 894 milyon dolar artarak 60 milyar 342 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Haziran'da 59 milyar 449 milyon dolar seviyesindeydi.

    Altın rezervleri 14 milyon dolar artışta

    Söz konusu dönemde altın rezervleri de 14 milyon dolar artışla 41 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara çıktı.

    Toplam rezervler, 908 milyon dolar yükseldi

    Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 908 milyon dolar artarak 101 milyar 28 milyon dolardan 101 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

    TCMB

    TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

    Merkez Bankası rezervleri arttı #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!
    Tesla

    Ünlü Ceo'nun şirketi günlük 300 USD kazandırıyor!

    Eva Longoria transparan elbisesiyle dikkat çekti! Frikik vermemek için...
    Medya

    Eva Longoria transparan elbisesiyle dikkat çekti! Frikik vermemek için...

    Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı
    Yaşam

    Sivas'ta vagon bojisine sıkışan kedi 'zeytinyağı' ile kurtarıldı

    Görüş Bildir