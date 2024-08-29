AA Finans anketinin ikinci çeyrek büyüme beklentisi: Yüzde 3 Reuters, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümesini beklerken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin ikinci çeyrek büyüme beklentileri yüzde 3 oldu.

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Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024 yılının 1. çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

2024 yılı 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) verileri ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2 Eylül Pazartesi günü açıklanacak.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın bu yılın 2. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3 arttığını tahmin ediyor.

Beklenti anketi, 10 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 2

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, bu yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3 büyüdüğünü tahmin ediyor.

İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME TAHMİN ARALIĞI

Ankete katılan ekonomistlerin 2024'ün 2. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 aralığında yer aldı.

2024'ÜN TAMAMINA İLİŞKİN BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 3,24

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 oldu.

2024'ÜN TAMAMINA İLİŞKİN TAHMİN ARALIĞI

Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3, en yüksek yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)