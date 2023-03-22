AA Finans'ın anketine göre Merkez Bankası faizi sabit tutacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonucunda alacağı faiz kararı 23 Mart Perşembe günü açıklanacak.
Politika faizi yüzde 8,50
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 9'dan yüzde 8,50'ye düşürülmüştü.
Beklenti anketi, 22 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
"Politika faizi sabit tutulacak"
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin çoğun oluşturan 14'ü, TCMB yarınki toplantısında politika faizini yüzde 8,50'de sabit tutulmasını bekliyor.
Ekonomistlerden 8'i ise politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği açıkladı
Ekonomistlerden 8'i mevcutta yüzde 8,50 düzeyinde bulunan politika faizinin 50 baz puan düşürüleceği yönünde görüş bildiriyor.