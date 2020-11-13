AB 3. çeyrekte yüzde 11,6 büyüdü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,6 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı 3. çeyrek büyüme oranlarına ilişkin tahmini verileri yayınladı. Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,6 arttı. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin 3. çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 4,4 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın 3. çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,6 artarken, 2019'un 3. çeyreğine göre yüzde 4,3'lük düşüş gösterdi.

GSYH, 3. çeyrekte ikinci çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 18,2, İspanya'da yüzde 16,7, İtalya'da yüzde 16,1, Belçika'da yüzde 10,7, Almanya'da yüzde 8,2 yükseldi.

3. ÇEYREKTEKİ BÜYÜME, 1995 YILINDAN BU YANA EN BÜYÜK ARTIŞ

Böylece, 3. çeyrekte AB ve Euro Bölgesi’nde söz konusu büyüme verilerinin ölçümüne başlanan 1995 yılından beri en hızlı artış belirlendi.

Öte yandan, koronavirüs salgını nedeniyle 2. çeyrekte Euro Bölgesi yüzde 11,8, AB de yüzde 11,4'lik rekor seviyelerde küçülmüştü.

Eurostat’ın ekim ayında yayınladığı 3. çeyrek öncü verilerinde AB’nin yüzde 12,1 Euro Bölgesi’nin yüzde 12,7 büyüdüğü öngörülmüştü.

Son verilerde AB ve Euro Bölgesi’nin büyüme oranlarının aşığı yönlü revize edilmesi dikkati çekti.