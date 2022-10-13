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    AB, 5 milyar eurodan fazla hatalı harcama yaptı

    AB'nin fonlarının suistimal edilmemesi için Avrupa Sayıştayı görev yürütüyor. Sayıştay, yaptığı incelemelerde geçen yıl AB'nin harcamalarında yaklaşık 5,4 milyar euronun hatalı harcandığını belirtti.
    • 13.10.2022 - 15:37
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    AB, 5 milyar eurodan fazla hatalı harcama yaptı

    Avrupa Birliği (AB) AB bütçesinin denetimini yapan Avrupa Sayıştayı, 2021 harcamalarına ilişkin yıllık raporunu yayınladı.

    AB fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştayı, topluluğun 5 milyar eurodan fazla hatalı harcama yaptığını tespit etti.

    "Hatalı para" tanımının içine AB ve ulusal kurallara uygun olarak kullanılmayan para miktarı giriyor.

    AB bütçesindeki bazı harcamalar hatalı

    Buna göre, toplam 181,5 milyar euroluk AB bütçesinden yapılan harcamalarda hatalar arttı.

    Harcamaların üçte ikisinin yüksek riskli

    Avrupa Sayıştayı, tarafından denetlenen harcamaların yaklaşık üçte ikisinin yüksek riskli olduğu bildirildi.

    AB bütçesinden yapılan harcamalardaki genel hata seviyesi 2020 yılında yüzde 2,7 seviyesindeyken, bu oran 2021'de yüzde 3'e çıktı. Böylece, geçen yıl AB harcamalarda yaklaşık 5,4 milyar euro yanlış biçimde harcandı.

    Denetlenen harcamaların yaklaşık üçte ikisinin ise yüksek riskli olduğu tespit edildi.

    AB bütçesindeki harcamaların büyük kısmı üye 27 ülkenin yetkili makamları tarafından yapılıyor.

    euro


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