AB, Almanya'nın koronavirüs sonrası yatırım planını onayladı

Almanya, AB'den gelecek 25 milyar 600 milyon euronun yüzde 52'sini kamu hizmetleri için dijital teknolojilere harcayacak.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB'nin 800 milyar euroluk kurtarma fonundan yararlanmak için Almanya'nın sunduğu 25 milyar 600 milyon euroluk yatırım planına onay verdi.

FON SALGINDAN DAHA GÜÇLÜ ÇIKMAYI SAĞLAYACAK

Komisyondan yapılan açıklamada, fonun Almanya'nın koronavirüs salgınından daha güçlü bir şekilde çıkmasına yardımcı olmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

PARANIN YÜZDE 42'Sİ İLE İKLİM KORUNACAK

Yatırım planının AB'nin şartlarını sağladığına işaret edilen açıklamada, AB'den gelecek paranın en az yüzde 42'sinin iklimi korumaya yönelik projeler için harcanacağı bildirildi.

YÜZDE 52'Sİ KAMU HİZMETLERİ İÇİN

Almanya, AB'den gelecek söz konusu fonun yüzde 52'sini ise kamu hizmetleri için dijital teknolojilere harcayacak.

AB, Almanya'ya sağlanacak fonun ilk dilimini gelecek ay 2 milyar 300 milyon euro olarak aktaracak.

AB Komisyonu, Mayıs 2020'de salgının ekonomik sonuçlarıyla mücadele için yaklaşık 800 milyar euroluk bir kurtarma paketi kurulmasını teklif etmişti. Uzun süren müzakerelerin ardından AB üyesi ülkeler, Aralık 2020'de paket konusunda anlaşmıştı.

ASLAN PAYI İTALYA'NIN

AB'nin üye ülkeler için öngördüğü 800 milyar euroluk paketten 191 milyar euro ile "aslan payını" İtalya alacak. Söz konusu miktarın 69 milyar eurosu hibe olacak.