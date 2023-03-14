AB, banka iflaslarının yayılmasını beklemiyor ABD'de enflasyona karşı faiz artırımlarının ve teknoloji şirketlerinin içinde bulunduğu kriz nedeniyle Silikon Vadisi Bankası battı. Ardından Signature Bank iflas etti. Küresel ekonomileri baskı altında tutan bu gelişmelere Avrupa'dan mesaj geldi.

ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından küresel çapta bankacılık sektörüne ilişkin endişeler arttı. ABD'nin 16. büyük bankası olan SVB, genellikle startup'lar ve risk sermayelerine finansman sağlıyordu. Avrupa Birliği (AB), AB Komisyonu Kıdemli Başkanı Valdis Dombrovskis ve AB Dönem Başkanı, İsveç Maliye Bakanı Elisabeth Svantesson, AB üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. "SVB'nin Birlik düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunuyordu" AB, SVB'nin Birlik düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunduğunu, ABD'deki banka iflaslarının yayılmasının beklenmediğini bildirdi. Yetkili makamlarla temas halindeler Dombrovskis, ABD bankacılık sektöründe yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini işaret etti. "SVB'nin AB düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunuyor." diyen Dombrovskis, yetkili makamlarla temas halinde olduklarını vurguladı. İflasın AB ülkelerine yayılması beklenmiyor Dombrovskis, SVB iflasının AB ülkelerine yayılmasını beklemediklerini sözlerine ekledi. Banka iflaslar konusunda görüşünü ve tutumunu sundu AB Dönem Başkanı, İsveç Maliye Bakanı Svantesson da toplantıda Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), maliye bakanlarına ABD'deki banka iflasları konusunda görüşünü ve tutumunu sunduğunu bildirdi. Gözden Kaçmasın ABD'de Silikon Vadisi Bankası önünde uzun kuyruklar oluştu Haberin Detayları HSCB, iflas eden SVB'nin İngiltere'deki iştirakini satın alıyor Haberin Detayları