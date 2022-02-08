AB bankaları Londra'da takasa devam edecek

İngiltere, Avrupa Birliği'nden çıktı ancak 3 yıl daha takasa devam edeceğini duyurdu.

İngiltere'de Londra bankalarının takas gücü, Avrupa Birliği'nin (AB) kullanımındaydı. Ülke, AB'den ayrıldı ancak kendi bünyesinde takasa dönük yapı kuruluncaya kadar Londra bankalarını kullanmaya devam edecek.

Gelecek 3 yılda Avrupa'nın takas kapasitesinin artırılması ve AB’nin bu konudaki eksikliklerinin giderilmesi planlanıyor.

AB 2025'E KADAR İNGİLTERE'NİN TAKAS ODASINI KULLANACAK

AB üyesi ülkelerin finans kurumları, 2025 yılı ortasına kadar İngiltere'nin takas odasını kullanacak.

AB Komisyonu, Avrupa'daki finansal kurumların İngiltere'deki takas sistemine erişiminin devamına yönelik karar alındığını açıkladı. Buna göre, AB ülkelerindeki banka gibi çeşitli finansal kurumlar, 30 Haziran 2025'e kadar euro cinsinden türev ürünlerinin takas işlemlerini Londra'da yapabilecek.

TAKAS İSTEMİNİN YÜZDE 90'I LONDRA'DA

Mevcut durumda, euro türevlerin takas işlemlerinin yüzde 90'ı Londra'da gerçekleştiriliyor.