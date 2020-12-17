AB, bankalarının sorunlu kredilerine çözüm arıyor

Avrupa Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle bankaların artan sorunlu kredilerini azaltmalarını sağlayacak plan hazırlayarak detaylarını paylaştı.

Avrupa Birliği (AB), Komisyonu, sorunlu varlıklara yönelik ikincil piyasalar genişletilecek şekilde sorunlu kredilere yönelik stratejiler içeren eylem planını yayınladı.

İkincil piyasalarda, bankaların sorunlu kredileri bilançolarından çıkarmaları sağlanacak.

AB piyasalarına şeffaflığı arttırmak üzere sorunlu kredilere yönelik elektronik veri merkezi kurulacak.

KREDİ PLATFORMLARI ARASINDA VERİ PAYLAŞIMI ARTIRILACAK

Merkezde, kredi alıcıları, borç verenler, kredi hizmeti sunanlar, varlık yönetim şirketleri ve özel batık kredi platformları arasında verilerin daha iyi biçimde paylaşılması sağlanacak.

AB'NİN İFLAS VE BORÇ TAHSİLAT MEVZUATINA REFORM GELİYOR

AB'nin iflas ve borç tahsilat mevzuatında reform yapılacak. AB genelinde farklı biçimlerde uygulanan iflasların birbirine uyumlu hale dönüştürülmesine yardımcı olunacak.

AB, ulusal varlık yönetimi şirketlerinin kurulmasını ve bunların iş birliğini destekleyecek.

Vatandaşlar ve işletmelerin koronavirüs krizi boyunca ihtiyaç duyacakları finansmana erişim sağlanacak.

Salgının ekonomik etkileri nedeniyle AB ülkelerindeki bankaların sorunlu kredileri artmaya başlamıştı.

AVRUPA'DA 1.4 TRİLYON EUROLUK SORUNLU KREDİ VAR

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa'da yaklaşık 1 trilyon 400 milyar euroluk sorunlu kredi olduğunu açıklamıştı.