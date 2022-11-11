AB, büyüme beklentisini düşürdü, enflasyon beklentisini yükseltti

AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme beklentisini yüksek enerji fiyatları ve hanelerin azalann satın alma gücü nedeniyle düşürdü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2022 Kış Raporu" yayınlandı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyüme ve eflasyon beklentisini, gelişen ekonomi olaylarının paralelinde ortaya koydu.

Büyüme beklentileri

Raporda, AB ekonomisinin bu yıl yüzde 3,3, 2023'te yüzde 0,3 Euro Bölgesi ekonomisinin de 2022'de yüzde 3,2 ve 2023'te yüzde 0,3 büyüyeceği öngörüldü.

Son raporla birlikte Euro Bölgesi'nin bu yılki büyüme beklentileri 1,1 puan aşağı yönlü revize edilmiş oldu.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, raporun sunumunda, “Ekonomik durum önemli ölçüde kötüleşti.” yorumunda bulundu.

"AB’de çoğu ülkeyi resesyon bekliyor"

Raporda, ekonominin son çeyrekte küçüldüğü ve ilk çeyrekte daralmaya devam edeceği kaydedildi. Komisyon raporunda, ekonomiye ilişkin yüksek belirsizliğe dikkat çekilirken yüksek enerji fiyat baskıları, yüksek enflasyonla hanelerin satın alma gücündeki düşüş küresel ekonomide soğuma ve daha sıkı finansman koşullarının AB’de çoğu ülkeyi resesyona sürükleyeceği beklentisine de vurgu yapıldı.

Enflasyon beklentisi arttı

Öte yandan AB Komisyonu, Euro Bölgesi'ne ilişkin enflasyon beklentisini 2022 için yüzde 7,6’dan yüzde 8,5'e yükseltirken, 2023 için de yüzde 6,1 enflasyon öngördü. AB için ise enflasyon öngörüsü 2022 için yüzde 8,3’ten yüzde 9,3'e çıkarılırken, 2023 için yüzde 7 enflasyon oranı tahminine yer verildi.

AA'nın haberine göre, raporda, Alman ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,6 küçülmesi beklenirken, Slovakya'nın yüzde 7,5, Yunanistan'ın yüzde 6,3 ve Malta’nın yüzde 4 büyüyeceği öngörüldü.