AB, dondurulan Rus varlıklarının geliriyle Ukrayna'ya kredi verecek

AA

Rusya-Ukrayna savaşında Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yaptırım uygularken Ukrayna'yı destekliyor.

Ukrayna'ya çeşitli defalar kredi vererek maddi anlamda destekleyen AB ülkelerinin son attığı adım, çok konuşulacak cinsten.

AB ülkeleri, bu kez kendi sınırları içindeki dondurduğu Rus birikiminin faizinden Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi verecek.

RUSYA'NIN GETİRİSİ UKRAYNA KREDİSİNE TEMİNAT OLUYOR

AB üyesi ülkeler, G7 taahhüdü kapsamında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının getirilerini teminat göstererek Ukrayna'ya 35 milyar euro kredi sağlanmasında anlaştı.

YENİ MALİ PAKET

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'ya 35 milyar euroluk istisnai bir makro finansal yardım kredisi ile Ukrayna'nın AB ve G7 ortakları tarafından sağlanan 45 milyar euroya kadar kredileri geri ödemesine destek olacak bir mekanizmayı içeren yeni mali yardım paketi konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

KREDİLERİN GERİ ÖDEMESİNDE RUSYA VARLIKLARININ GETİRİSİ KULLANILACAK

Mali yardımın Ukrayna'nın acil finansman ihtiyacına destek olacağına işaret edilen açıklamada, AB ve G7 ortaklarından sağlanacak kredilerin geri ödemelerinde Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından sağlanacak gelir akışının kullanılacağı ifade edildi.

KARAR, ONAY BEKLİYOR

Açıklamada, kredinin sağlanması için bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu'nun (AP) onayı gerektiği anımsatıldı.

G7 ülkelerinin liderleri, haziran ayında Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen karları teminat olarak göstererek Ukrayna'ya 50 milyar dolar kredi sağlanmasında anlaşmıştı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Batı ülkeleri yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus varlığını dondurdu. Bu tutarın yaklaşık 200 milyar doları AB ülkelerinde bulunuyor.

FAİZ GELİRİ

Dondurulan varlıklar, her yıl milyarlarca dolar faiz geliri sağlıyor. Başta ABD olmak üzere G7 ülkeleri bu geliri Ukrayna'yı desteklemek için kullanmak istiyor.