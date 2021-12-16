AB, ekim ayında 4,2 milyar euro ticaret açığı verdi

Avrupa Birliği, koronavirüs salgınının yeni varyantının hız kazandığı ekim ayında 4,2 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomisi Omicron varyantı ile sarsılıyor. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), böyle bir ortamda AB ve Euro Bölgesi'nin ekim ayı uluslararası ticaret verilerini yayınladı.

AB'NİN DIŞ TİCARET AÇIĞI 4,2 MİLYAR EURO

Buna göre, AB'nin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 190,7 milyar euroya, ithalatı da yüzde 29,1 yükselerek 194,9 milyar euroya çıktı. Böylece AB, ekim ayında 4,2 milyar avroluk dış ticaret açığı verdi.

EURO BÖLGESİ'NİN 3,6 MİLYAR EURO TİCARET FAZLASI VAR

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ekimde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 yükselişle 214 milyar euro, ithalat da yüzde 24,1 artışla 210,4 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ekimde 3,6 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 36 milyar euro ile ABD; AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 42,5 milyar euro ile Çin olarak belirlendi.

TÜRKİYE, AB'YE İHRACAT YAPAN ÜLKELER LİSTESİNDE

Ayrıca AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler arasında 7,8 milyar euro ile Türkiye de var.