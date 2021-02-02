AB ekonomisi 2020'de yüzde 6,4 küçüldü

Dünyada özellikle Almanya’nın öncülüğünde güçlü bir altyapıya ve iyi bir performansa sahip Avrupa Birliği ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılında yüzde 6,4 daralma gösterdi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'na (GSYH) ilişkin öncü verileri yayınladı.

EURO BÖLGESİNDE GSYH DÜŞTÜ

Eurostat’ın yayınladığı öncü verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 azalırken, 2019'un dördüncü çeyreğine göre ise yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi.

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GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla Avusturya'da yüzde 4,3, İtalya'da yüzde 2, Fransa'da yüzde 1,3 daralırken, Almanya'da yüzde 0,1, Belçika'da yüzde 0,2, İspanya'da yüzde 0,4 yükseldi.

DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTEKİ VERİLER

Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre, İspanya’da yüzde 9,1, Avusturya'da yüzde 7,8, İtalya'da yüzde 6,6, Portekiz'de yüzde 5,9, Fransa'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 4,8 ve Almanya'da ise yüzde 3,9 düştü.