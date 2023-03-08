AB ekonomisi 2022'nin dördüncü çeyreğinde küçüldü

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin verilerini güncelledi.
Euro Bölgesi'nde değişiklik olmadı
19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla değişmedi.
Euro Bölgesi'nde GSYH 2022'nin son çeyreğinde, 2021'in aynı dönemine göre ise yüzde 1,8 arttı.
AB'de düşüş yaşandı
AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH 2022'nin dördüncü çeyreğinde, önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 düşerken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 yükseldi.
Aşağı yönlü revize
Güncellenen verilerle birlikte AB ve Euro Bölgesi büyüme oranları dördüncü çeyrekte aşağı yönlü revize edilmiş oldu.
Almanya'da yüzde 0,4'lik düşüş
GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,4 ve İtalya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,1 ve İspanya'da yüzde 0,2 arttı.
Yıllık bazda ise GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 0,9, İtalya'da yüzde 1,4 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseliş kaydetti.