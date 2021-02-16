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AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

Eurostat verilerine göre geçen yıl AB ekonomisi yüzde 6,4 ve 19 üyeli Euro Bölgesi ise yüzde 6,8'lik düşüş yaşadı.