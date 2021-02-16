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    AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

    Eurostat verilerine göre geçen yıl AB ekonomisi yüzde 6,4 ve 19 üyeli Euro Bölgesi ise yüzde 6,8'lik düşüş yaşadı.
    • AA
    • 16.02.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 16.02.2021 - 17:58
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    AB ekonomisi dördüncü çeyrekte yüzde 0,4 küçüldü

    Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı dördüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayınladı.

    AB DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 0,4 KÜÇÜLDÜ

    Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, koronavirüs salgınının etkisiyle 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daraldı.

    EURO BÖLGESİ DÖRDÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 0,6 DÜŞTÜ

    Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 düştü. Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre ise yüzde 5 geriledi.

    AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2020’nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4, 2019'un dördüncü çeyreğine göre de yüzde 4,8'lik düşüş gösterdi.

    YIL GENELİNDE AB EKONOMİSİ YÜZDE 6,4, EURO BÖLGESİ DE YÜZDE 6,8 DARALDI

    Böylece, 2020 yılı genelinde AB ekonomisi yüzde 6,4, Euro Bölgesi de yüzde 6,8 küçüldü.

    GSYH, dördüncü çeyrekte üçüncü çeyreğe kıyasla İspanya'da yüzde 0,4, Almanya'da yüzde 0,1 artarken, Fransa'da yüzde 1,3, İtalya'da yüzde 2 azaldı.

    Öte yandan, GSYH, dördüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre ise, İspanya'da yüzde 9,1, İtalya'da yüzde 6,6, Fransa'da yüzde 5, Almanya'da yüzde 3,9 oranında düştü.

    ABdeki istihdam

    İSTİHDAM YÜZDE 0,3 YÜKSELDİ

    AB ve Euro Bölgesi’nde istihdam, 2020'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 arttı. Söz konusu dönemde istihdam, 2019'un dördüncü çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 1,7, Euro Bölgesi'nde yüzde 2 düşüş gösterdi.

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