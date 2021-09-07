AB ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü

Eurostat, AB ve Euro Bölgesi'nin ikinci çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayınladı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, koronavirüs tedbirlerinin yumuşadığı bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 büyüdü.

EURO BÖLGESİ YÜZDE 2,2 BÜYÜME GÖSTERDİ

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 arttı.

Euro Bölgesi'nde GSYH, 2020'nin ikinci çeyreğine kıyasla da yüzde 14,3 yükseliş kaydetti.

AB EKONOMİSİNİN BÜYÜME ORANI YÜZDE 2,1 ARTTI

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2021'in ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 13,8 artış gösterdi.

GSYH, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 1,6, Fransa'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 2,7 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.

Öte yandan, GSYH, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre, Almanya'da yüzde 9,4, Fransa'da yüzde 18,7, İtalya'da yüzde 17,3 ve İspanya'da yüzde 19,8 artış kaydetti.

AB'DE İSTİHDAM YÜKSELDİ

AB'de istihdam, 2021'in ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, 2020'nin ikinci çeyreğine göre de yüzde 1,9 arttı.

EURO BÖLGESİ'NDE İSTİHDAM ARTIŞI YAŞANDI

Euro Bölgesi'nde de istihdam, ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 yükseldi.

İSTİHDAM İSPANYA'DA YÜZDE 0,9 AZALDI

İkinci çeyrekte istihdam önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,5 ve İtalya'da yüzde 1,7 artarken, İspanya'da yüzde 0,9 geriledi.

İstihdam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla Fransa ve İtalya'da yüzde 1,9, İspanya'da yüzde 4,3 artarken, Almanya'da değişim göstermedi.