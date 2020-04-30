AB ekonomisi korona nedeniyle yüzde 3,5 küçüldü

Koronavirüs salgını, Avrupa Birliği ekonomisinde bu yılın ilk çeyreğinde daralmaya neden oldu.

Koronavirüs salgını, dünya ekonomilerini etkilemeye devam ediyor.

Salgının olumsuz etkisinin son yansıması Brüksel'de görüldü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin 2020 yılı birinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayınladı.

YÜZDE 3,5'LUK DARALMA

Buna göre, AB ekonomisi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5 küçüldü.

19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH ise, 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,8 azaldı.

AB EKONOMİSİNE KORONA ETKİSİ

GSYH, 2020'nin birinci çeyreğinde 2019'un aynı dönemine göre de yüzde 3,3 geriledi.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,5, 2019'un ilk çeyreğine göre de yüzde 2,7'lik düşüş gösterdi.