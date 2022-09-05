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    AB enerji bakanları Rus gazına tavan fiyatı bu hafta görüşecek

    Rusya-Ukrayna savaşı sonrası tırmanan enerji krizine önlem olarak düşünülen Rusya gazına tavan fiyat uygulaması bu hafta ele alınıyor.
    • 05.09.2022 - 09:05
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 09:49
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    AB enerji bakanları Rus gazına tavan fiyatı bu hafta görüşecek

    Avrupalı doğalgaz ve elektrik tüketicileri, Rusya'nın Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı için ana hatlardan biri olan Kuzey Akım 1 boru hattının süresiz şekilde kapalı kalacağını cuma günü açıklamasının ardından daha da yüksek maliyetler ile karşı karşıya kalmak endişesi yaşıyor.

    Avrupa'da enerji fiyatları zirve yaptı

    Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin enerji bakanları zirve seviyelere tırmanan enerji fiyatlarını kontrol altına almak üzere doğalgazda tavan fiyat uygulanmasına geçilmesi ve enerji piyasası katılımcılarına acil durumlarda kullanılmak üzere kredi imkanı tahsis edilmesi konularını görüşecek.

    Birlikte soruna çözüm arıyorlar

    Avrupa'nın sanayisini etkisi altına alan ve hane faturalarını tırmandıran yüksek doğalgaz ve elektrik fiyatlarına birlik olarak nasıl bir karşılık verileceği konuşulacak.

    AB enerji bakanları Rus gazına tavan fiyatı bu hafta görüşecek #1

    Tavan fiyat uygulamasına karar verilecek

    Reuters tarafından incelenen taslak belgeye göre bakanlar, ithal doğalgaz ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz için tavan fiyat uygulanmasını ele alacak.

    Toplantı 9 Eylül'de

    Bakanlar, Rusya'nın birliğe doğalgaz sevkiyatını durdurmasının ardından 9 Eylül'de bir araya gelecek.


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