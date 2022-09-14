AB enerji fiyatlarındaki kriz önlemlerini bugün açıklayacak

Rusya-Ukrayna savaşının beraberinde getirdiği enerji krizini aşmak için çözüm arayan AB'nin önlem adımları açıklanacak.

Avrupa Birliği (AB), bugün enerji şirketlerinin olağanüstü kârlarından nasıl yararlanılacağına ve blok genelinde elektrik kullanımının azaltılmasına dair planlarını açıklayacak.

Vatandaşlar ve işletmeler korunacak

Bugün açıklanacak paketin, vatandaşları ve işletmeleri tırmanan enerji fiyatlarından korumak üzere tasarlandığı ifade ediliyor.

Beklenti büyük

AB'nin bugün, şimdiye kadar ulusal bazda açıklanan önlemler yerine, enerji krizine blok olarak verilecek ve AB üyesi 27 ülkeyi de kapsayacak bir karşılık açıklaması bekleniyor.

Faturaların ödenmesine yardım edilecek

Reuters tarafından görülen taslak metne göre, Avrupa Birliği'nin kurumlarından AB Komisyonu Avrupa'nın yakıt olarak doğalgaz kullanmayan elektrik santrallerinde elde edilen olağanüstü kârı hükümetlerin işletmelere ve vatandaşlara faturalarını ödemek konusunda yardım ederken harcamaları için ayırmayı planlıyor.

Taslağa göre, rüzgar ve güneş enerjisi tarlaları ve nükleer enerji santrallerinin elektrik üretiminden elde edebilecekleri maksimum gelir saatte megawatt başına 180 euro olarak belirlenecek.

Artan tüm nakit para toplanarak tüketicilere destek sağlamak için kullanılacak. Fosil yakıt şirketleri de bu karar kapsamında yer alıyor.

Enerji tesisleri ek kârlarının yüzde 33'ünü "dayanışma katkısına" verecek

Petrol, doğalgaz, kömür ve arıtma tesisleri de 2022 mali yılında elde ettikleri, vergilendirilebilir ek kârlarının yüzde 33'ünü "dayanışma katkısında" bulunması zorunlu tutulacak.