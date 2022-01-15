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- AB, Gana'yı kara para aklama listesinden çıkardı
AB, Gana'yı kara para aklama listesinden çıkardı
- AA
- 15.01.2022 - 09:40
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkeyi ziyaret eden Macaristanlı mevkidaşı Janos Ader ile basın toplantısı düzenleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek riskli üçüncü ülkeler listesinden çıkarıldığını bildirildi.
GANA, KARA PARA AKLAMA LİSTESİNDEN ÇIKTIĞINA MEMNUN
Gana'nın AB'nin kararından memnun olduğunu dile getiren Akufo-Addo, "Avrupa Komisyonu'ndan Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness aracılığıyla Gana'nın bazı sıkı reformların ardından şimdi kara para aklama faaliyetlerinde yüksek riskli üçüncü ülkelerin gri listesinden resmen çıkarıldı." dedi.
GANA İLE BİRLİKTE LİSTEDE 11 ÜLKE VAR
AB, Mart 2020'de Gana ve diğer 11 ülkeyi kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı koyma konusunda yasal boşluklara sahip ve AB'nin finansal sistemine tehdit oluşturan ülkeler olarak listeledi.