AB, Gana'yı kara para aklama listesinden çıkardı

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkesinin kara para aklama faaliyetlerinde AB'nin yüksek riskli üçüncü ülkeler listesinden çıkarıldığını açıkladı.

Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo, ülkeyi ziyaret eden Macaristanlı mevkidaşı Janos Ader ile basın toplantısı düzenleyerek, Avrupa Birliği'nin (AB) yüksek riskli üçüncü ülkeler listesinden çıkarıldığını bildirildi.

GANA, KARA PARA AKLAMA LİSTESİNDEN ÇIKTIĞINA MEMNUN

Gana'nın AB'nin kararından memnun olduğunu dile getiren Akufo-Addo, "Avrupa Komisyonu'ndan Finansal Hizmetler, Finansal İstikrar ve Sermaye Piyasaları Birliği Komiseri Mairead McGuinness aracılığıyla Gana'nın bazı sıkı reformların ardından şimdi kara para aklama faaliyetlerinde yüksek riskli üçüncü ülkelerin gri listesinden resmen çıkarıldı." dedi.

GANA İLE BİRLİKTE LİSTEDE 11 ÜLKE VAR

AB, Mart 2020'de Gana ve diğer 11 ülkeyi kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı koyma konusunda yasal boşluklara sahip ve AB'nin finansal sistemine tehdit oluşturan ülkeler olarak listeledi.