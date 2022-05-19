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    AB, gaz depolarının kışa kadar doldurulmasını hedefliyor

    Ukrayna'ya savaş açan Rusya'nın enerji sağladığı Avrupalı ülkeler, doğalgaz sıkıntısı ile karşı karşıya kalmamak için çözüm üretiyor.
    • 19.05.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 16:07
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    AB, gaz depolarının kışa kadar doldurulmasını hedefliyor

    Avrupa Birliği (AB) kurumları, Rusya-Ukrayna savaşı ve sonrasında uygulanan yaptırımların etkisinde enerji krizi yaşadı. Avrupa'da yaşanan enerji fiyatları yüksekliği daha da arttı. AB ülkelerinin enflasyonu, enerji fiyatlarının artışı ile son yılların hiç yaşamadığı bir düzeye çıktı.

    Enerjide Rusya'ya bağımlı olan AB'nin endişesi hem doğalgaza ulaşamamak hem de ulaşmasını sağlayan bağlantı yollarının kesilmesi. Bu nedenle Avrupa ülkeleri, var olan yer altı stoklarını artırmak için adım attı.

    Mevzuatta anlaşıldı

    AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ile üye ülkeler arasında ülkelere doğalgaz depolama sınırı getiren mevzuata ilişkin yapılan müzakerelerde anlaşma sağlandığını açıkladı.

    AB, gaz depolarının kışa kadar doldurulmasını hedefliyor #1

    Yer altı doğalgaz depoları bu yılın kış dönemine kadar en az yüzde 80 doluluk kazanacak

    Yapılan uzlaşıya göre, üye ülkeler yer altı doğalgaz depolarını bu yılın kış dönemine kadar en az yüzde 80 doluluk seviyesine çıkaracak. Söz konusu doluluk oranının daha sonraki yılların kış dönemi öncesinde ise en az yüzde 90 seviyesinde olması gerekecek.

    Depoların ortak doldurulması gündemde

    Aynı zamanda AB, 2022 yılında doğalgaz depolarının ortak biçimde doldurulması için de ortak çalışma yapacak.

    Doldurma yükümlülüğünün önemli depolama kapasitesine sahip olan ülkeleri olumsuz etkilemesinin önlenmesi sağlanacak. Kapasitesi yüksek ülkelerin yıllık gaz tüketiminin yüzde 35'ini depolaması yeterli olacak.

    Doğalgaz depolama kapasitesi olmayan ülkelerin, diğer ülkelerdeki rezervlere erişimi sağlanacak.

    Gaz sistemine doğrudan bağlantısı olmayanlara zorunluluk yok

    AA'nın haberine göre; dolum zorunluluğu, AB gaz sistemleriyle doğrudan bağlantısı olmayan Malta, İrlanda ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne uygulanmayacak.

    AB'nin doğalgaz tedarikinde ilk sırayı yüzde 40 ile Rusya alıyor. AB geçen yıl, Rusya'dan 155 milyar metreküp doğalgaz ithal etti.

    AB'nin doğalgaz depo doluluk oranları geçtiğimiz kış mevsiminde normal seviyelerin çok altında kalmıştı.


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