AB, gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanacak

Gıda güvenliği, tüm dünyanın ortak sorunu olmaya devam ederken, AB dışişleri bakanları yarın gıda ve enerji güvenliği gündemiyle toplanmaya hazırlanıyor.

Yarın düzenlenecek gıda güvenliği toplantısında alınacak kararların Ukrayna'dan buğday ihracatından, Rusya'ya yeni yaptırımlara kadar tüm dünyayı etkileyecek nitelikte olması bekleniyor.

Ukrayna savaşının etkileri tartışılacak

AA'nın haberine göre, Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, yarınki toplantılarında Ukrayna savaşının gıda ve enerji güvenliğine etkilerini ele alacak.

Bakanlar, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Brüksel'de bir araya gelecek.

Gıda ve enerji güvenliğinin küresel etkileri ortaya konacak

Üst düzey bir AB yetkilisi, toplantının gündeminde Ukrayna savaşının, özellikle gıda ve enerji güvenliği olmak üzere küresel etkileri açısından yer alacağını söyledi.

"Mahsur kalan buğdayın ihracatında en ideal seçenek Karadeniz"

AB'nin mahsur kalan milyonlarca tonluk buğdayın ihracatı için, krizden etkilenecek nüfusun büyüklüğü göz önüne alındığında Belarus dahil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini belirten yetkili, en ideal seçeneğin Karadeniz olduğunu vurguladı.

Yetkili, toplantıda enerji güvenliği açısından Körfez ülkeleri ile mevcut olumlu ilişkilerin ele alınacağını, ancak Rusya'nın yarattığı tehdit ışığında bu ilişkilerin dönüştürülmesinin konuşulacağını aktardı.

AB'nin Körfez ile gelecek için karşılıklı bağımlılığa dayalı bir ilişki dizayn ettiğini ifade eden yetkili, İran'ın tutumu ve nükleer anlaşmanın akıbetinin de bu hedefi etkileyeceğini anlattı.

6. yaptırım paketi masaya yatıracak

Yetkili, bakanların son zirvede kabul edilen 6. yaptırım paketini masaya yatıracaklarını, yeni bir paket hazırlığında olmadıklarını dile getirdi.