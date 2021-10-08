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    AB, gıdalardan "E171"i yasaklamaya hazırlanıyor

    AB, 2022 yılında gıda ürünlerinde kullanılan titanyum dioksit katkı maddesini yasaklamaya hazırlandığını bildirdi.
    • AA
    • 08.10.2021 - 16:12
    • Güncelleme : 08.10.2021 - 16:31
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    AB, gıdalardan 'E171'i yasaklamaya hazırlanıyor

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun sağlık ve gıda güvenliğinden sorumlu üyesi Stella Kyriakides, AB üyesi ülkelerin gelecek yıl başından itibaren gıda katkı maddesi olarak titanyum dioksit (E171) kullanımını yasaklama teklifine onay verdiğini açıkladı.

    SAKIZ, ÇORBA, ET SUYU VE HAMUR İŞİ GİBİ PEK ÇOK ÜRÜNDE RENKLENDİRİCİ OLARAK KULLANILIYOR

    Açıklamada, titanyum dioksitin sakız, çorba, et suyu ve hamur işi gibi pek çok üründe renklendirici olarak kullanılmakta olduğuna işaret edilerek, yasaklama kararının Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin maddenin gıdalarda güvenli kabul edilemeyeceği yönündeki bilimsel görüşüne dayandığı kaydedildi.

    AB, gıdalardan 'E171'i yasaklamaya hazırlanıyor #1

    İTİRAZ EDİLMEZSE 2022'NİN BAŞINDA YÜRÜRLÜKTE OLACAK

    Söz konusu yasak, Avrupa Parlamentosu (AP) veya AB Konseyi tarafından itiraz edilmemesi durumunda 2022 yılı başında yürürlüğe girecek.

    Bilim insanlarının bazıları bu maddenin sağlığa zararlı olduğunu savunuyor. Yapılan çeşitli araştırmalar da titanyum dioksitin anneden, karnındaki bebeğe geçebildiğine işaret ediyor.

    FRANSA GEÇEN YIL YASAKLADI

    Titanyum dioksitin Fransa'da gıda ürünlerinde kullanımı, geçen yıl yasaklanmıştı.

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