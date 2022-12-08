AB, havacılık sektörünün emisyon bedelini artıracak

Konsey, anlaşmanın uçuş emisyonlarını azaltacağını duyurdu. Açıklamada, "Avrupa içi uçuşlar için uygulanacak" denildi.

Avrupa Birliği (AB), havacılık sektöründen daha fazla emisyon ödemesi almaya hazırlanıyor.

AB Konseyi, konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında havacılık sektörüne uygulanan AB emisyon ticaret sistemi (ETS) kurallarının revize edilmesi konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Avrupa içi uçuşlar için uygulanacak

AB havacılık sektörünün Paris İklim Anlaşması kapsamındaki emisyon düşürme hedefine katkıda bulunmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, anlaşmanın uçuş emisyonlarını azaltacağı belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmaya göre, AB emisyon ticaret sistemi, Birleşik Krallık ve İsviçre de dahil olmak üzere Avrupa içi uçuşlar için uygulanacak." ifadesi kullanıldı.

2019 yılı seviyelerinin yüzde 85 üzerine çıkması durumunda...

Uluslararası havacılığa yönelik Karbon Denkleştirme ve Azaltma Şeması'nın (CORSIA) 2022'den 2027'ye kadar Avrupa dışı uçuşlarda geçerli olacağına işaret edilen açıklamada, dış ülkelerden Avrupa'ya gelen veya giden uçuşlardan kaynaklanan emisyonların 2019 yılı seviyelerinin yüzde 85 üzerine çıkması durumunda, bunun CORSIA'ya katılan ülkelerde karbon kredileri ile dengelenmesi gerekeceği kaydedildi.

Açıklamada, CORSIA'yı geliştiren Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün (ICAO) 2025 yılındaki toplantısı sonrasında AB Komisyonu'nun CORSIA'nın uygulanmasını ve emisyonları azaltmakta yeterli olup olmadığını değerlendireceği ifade edilerek, CORSIA'nın yeterli olmaması halinde, komisyonun ETS kapsamını Avrupa'dan kalkan bütün uçuşları kapsayacak şekilde genişletmeyi içeren bir teklifte bulunacağı belirtildi.

2026'da yüzde 100 kaldırılacak

Üye ülkeler ve AP'nin, havacılık sektörü için ücretsiz emisyon tahsisatlarını kademeli olarak kaldırmakta da anlaştıklarına işaret edilen açıklamada, ücretsiz emisyon tahsisatlarının 2024'te yüzde 25, 2025'te yüzde 50 ve 2026'da yüzde 100 kaldırılacağı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, açıklamada, AB'deki emisyon tahsisatının tamamının 2026'dan itibaren ihaleye çıkarılacağının altı çizildi.

Yeni tür yakıtlar teşvik edilecek

Havacılığı karbonsuzlaştıracak yakıtların teşvik edileceği belirtilen açıklamada, bunun için 20 milyon ücretsiz emisyon tahsisatı ayrılacağı ifade edildi.

Avrupa içinde faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin, uçuşlarının karbondioksit emisyonlarını karşılamak için AB karbon piyasasından izin almaları gerekiyor.

Mevcut durumda bu izinlerin çoğu hava yolu firmalarına ücretsiz olarak sağlanıyor.