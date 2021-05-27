AB-Japonya arasında ticaret ve olimpiyat zirvesi

AB ve Japonya; koronavirüs salgını, aşılamalar, ticaret, çevre, uluslararası ilişkiler ve Tokyo Olimpiyatları konularını görüştü.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile video konferans yöntemiyle yapılan AB-Japonya Zirvesi bitiminde basın toplantısı düzenledi.

JAPONYA'NIN AB İLE BENZER DÜŞÜNEN BİR ORTAK

Von der Leyen, toplantıda yaptığı konuşmada, Japonya'nın, AB ile temel değerler hakkında benzer düşünen bir ortak olduğunu belirtti.

ÇEVRE KONUSUNDA BİRLİKTE HAREKETE GEÇİLECEK

Toplantıda iklim değişimi konusunun gündeme geldiğini bildiren Von der Leyen, Japonya'nın 2050 yılına kadar iklime zarar vermeyen bir ülke konumuna gelme taahhüdü olduğunu, bu hedefi AB olarak paylaştıklarını ve çevre konusunda birlikte hareket edeceklerini söyledi.

JAPONYA-AB ARASINDA YEŞİL İTTİFAK

Japonya ile AB arasında iklim değişimiyle mücadele amacıyla "Yeşil İttifak" başlattıklarını aktaran Von der Leyen, bu alanda küresel standartlar belirleyeceklerine işaret etti.

Von der Leyen, AB ve Japonya arasında yapılan ekonomik ortaklık anlaşmasını da değerlendirdiklerini ifade ederek, çeşitli ürünlerin piyasalara karşılıklı erişimi konusunda çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

"DTÖ YAPISININ GÜNCELLENMESİNDE DE ORTAK DÜŞÜNÜLÜYOR"

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) yapısının güncellenmesi konusunda AB ve Japonya'nın benzer düşündüğünü aktaran Von der Leyen, burada ortak kurallar belirlenmesi ve uzlaşmazlık giderme mekanizmasındaki tıkanıklığın giderilmesi gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "AB, dayanışma ve dostluk simgesi olarak Japonya'ya 100 milyon dozdan fazla aşının ihraç edilmesine izin verdi. Bu, Japonya nüfusunun yüzde 40'ını aşılamaya yetecek bir miktar." diye konuştu.

"OLİMPİYATLARI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Salgın nedeniyle geçen yıl yapılamayan Tokyo Olimpiyatları konusunda Von der Leyen, Olimpiyatları dört gözle beklediklerini ve oyunların güvenliğine yönelik hazırlıkları desteklediklerini kaydetti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "Japonya, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve çok taraflılık gibi alanlarda AB ile benzer düşünen bir ortak." ifadesini kullandı.

Michel, Olimpiyatlar konusunun da ele alındığını ve oyunların Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararı doğrultusunda düzenleneceğini vurguladı.