Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
319.313
0.26%
BTXN Coin
7.04
-7.61%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında

    AB artık yenilenebilir enerji bağımsızlığına ve enerji arz güvenliğine katkı sağlayan enerji kaynaklarına yöneliyor.
    • 18.12.2022 - 11:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    AB, Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında

    Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte, Avrupa Rus fosil yakıtlarından vazgeçti ve güvenilir enerji ortaklarına yöneldi.

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Romanya'nın başkenti Bükreş'te Azerbaycan, Gürcistan, Romanya ve Macaristan arasında yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanında stratejik ortaklık anlaşmasının imza töreninde konuştu.

    AB, projeyi finansal olarak desteklemeye hazır

    Leyen, güvenilir kaynaklardan biri olarak da Karadeniz'in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında olduklarını açıkladı. Von der Leyen, Karadeniz elektrik hattı projesinin devam eden fizibilite sonuçlarını sabırsızlıkla beklediğini, projeyi finansal olarak desteklemeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

    Ursula von der Leyen

    "Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattı önemli"

    Romanya, Gürcistan ve Azerbaycan arasındaki Karadeniz elektrik hattının çok önemli olduğunu, projenin, Karadeniz'in iki yakasını hem enerjide hem dijital iletişimde birbirine bağlayacağını söyledi.

    "Anlaşma AB'yi Güney Kafkasya'daki ortaklarına daha da yakınlaştıracak"

    Anlaşmanın, AB'yi Güney Kafkasya bölgesindeki ortaklarına daha da yakınlaştıracağına işaret eden von der Leyen, bunun temiz enerjiye geçişe de yardımcı olacağını belirtti.

    "Karadeniz'in iki yakasını birbirine bağlayacak"

    Von der Leyen, projenin, Karadeniz'in iki yakasını hem enerjide hem de dijital iletişimde birbirine bağlayacağına ve Hazar Denizine doğru ilerleyeceğine dikkati çekerek, "Proje, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriği Romanya ve Macaristan üzerinden AB'ye getirerek arz güvenliğimizi güçlendirmeye yardımcı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

    AB, Karadeniz in altından elektrik hattı döşeme hazırlığında #2

    "Gürcistan, bir elektrik merkezine dönüşecek"

    Karadeniz elektrik hattının fırsatlarla dolu yeni bir iletim güzergahı olduğunu dile getiren von der Leyen, bunun Gürcistan'ı bir elektrik merkezine dönüştürebileceğini ve AB elektrik piyasasına entegre edebileceğini ifade etti.


    Tekirdağ'da yakalanan korsan sürücüye 9 bin lira ceza
    İç Haber

    Tekirdağ'da yakalanan korsan sürücüye 9 bin lira ceza

    Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 17 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa'da hangi ilçelerde sular kesilecek? 17 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!
    Advertorial

    Elektrikli Araba Devi Yatırımıyla Erken Emekli Ol!

    Görüş Bildir